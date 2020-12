BoxingDay - West Bromwich arrache le nul à Liverpool (1-1)

Il fallait avoir de l'imagination, à la mi-temps de cette rencontre, pour penser que West Brom, avant-dernier et longtemps inoffensif, ramènerait quelque chose d'Anfield. Les statistiques à la pause étaient éloquentes : 82 % de possession, 448 passes à 89, 10 tirs à 1... Et 1-0 pour Liverpool, grâce à un joli enchaînement de Mané (voir plus bas).



Mais, voilà, les Reds ont complètement changé de visage entre les deux périodes et ont concédé un nul impensable. La blessure de Matip (voir plus bas) n'a pas aidé.



Avec L’Equipe