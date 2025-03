Boycott de la TFM : Amadou Chérif Diouf sur les pas de ses camarades de parti

Des responsable s du parti Pastef boycottent la TFM suite aux « injures » proférées par Badara Gadiaga à l’encontre du Premier ministre, Ousmane Sonko, et du député Amadou Ba.

Après le ministre de la Microfinance, Aliou Badara Dione, du coordonnateur du BAOS Khadim Bamba Fall, le secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’Extérieur et secrétaire national aux finances de Pastef Amadou Cherif Diouf, a suivi les pas de ses camarades de parti.



Si les autres ont publiquement annoncé via les réseaux sociaux leur intention de boycotter jusqu’à nouvelle ordre la chaine de Youssou Ndour, Cherif Diouf lui est allé plus loin.

Invité ce lundi à l’émission Infos Matin de la TFM, Amadou Chérif Diouf, a brillé par son absence sur le plateau sans aucune explication. Pourtant, il avait lui-même annoncé sa participation à l’émission sur ses réseaux sociaux.