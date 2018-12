Boycott de la campagne du Président sortant: La photographie à coeur

Ps : Dans son mémoire, Amadou Bâ, journaliste et chercheur, écrit. «Le Sénégal peut se targuer d'une

longue tradition photographique. L'outil photographique y fit son apparition peu de temps après son

invention en 1839. (…) Après une rapide appropriation par les élites locales, la pratique a connu des

mutations profondes au fil des époques. (…) A ses débuts au Sénégal, la photographie est

principalement l'apanage des colons. Suivant leurs activités professionnelles, militaires, évangélistes

et civils (explorateurs scientifiques, commerçants, industriels, fonctionnaires de l'administration

coloniale, aventuriers) s'emploient à enregistrer leurs « premiers contacts » avec l'Afrique par le biais

de la photographie. A leurs yeux, la photographie apparaît comme un support incontournable de leur

conquête. Les images prises des populations locales dénotent d'une certaine volonté des

colonisateurs de témoigner de leurs récits de voyage et de la domination qu'ils exercent sur cette

terre africaine et ses habitants. En dépit des appréhensions liées à la nouveauté de l'invention et du

fait que « la photographie (est) restée un outil très surveillée qui doit d'abord servir les intérêts

coloniaux » (…) Interprètes, tirailleurs et porteurs sont les premiers intermédiaires entre la mission

coloniale française et les populations. De fil en aiguille, ces autochtones prennent goût à la pratique

de la photographie. Leur collaboration avec l'administration coloniale aidant, ces Sénégalais, qui

deviendront les premiers photographes issus du terroir, en ont profité pour faire ou parfaire leur

apprentissage. (…) Au Sénégal, la photographie apparaît à Saint-Louis puis à Dakar. Durant toute la

période coloniale, elle est restée un outil très surveillé qui devait d'abord servir les intérêts coloniaux

en vertu du décret Laval (alors ministre des Colonies) voté en 1934 : le contrôle de la production et la

diffusion des films et des disques est strictement réglementé dans toute l'AOF. (…) Il a donc fallu

attendre près d'un siècle plus tard pour voir le premier studio tenu par un Sénégalais. Dans les

années 1940 Mama Casset, le photographe lé plus populaire du pays, installe à la Médina, à

Dakar, African Photo. Si Mama Casset est le premier praticien du pays à ouvrir un studio, Meïssa Gaye

est par contre le premier photographe du Sénégal, sinon de l'Afrique. Originaire de Saint-Louis

comme Mama Casset, Meïssa Gaye ouvre son studio, Tropical Photo, dans la partie nord de l'île en

1945. D'autres pionniers suivront.»

Cheikh Anta Diop a fait savoir «le moment est venu de tirer les conclusions pratiques de tant

d’années d’études des problèmes africains, de les ramasser en formules aussi claires que possible,

afin de faciliter leur utilisation.»