Braquage à la Rue Tolbiac: le voleur ouvre le feu sur le vigile

Abdoulaye Ndiaye a été surpris alors qu’il tentait de faire sauter le cadenas d’une boutique avec une cisaille par le vigile Pape Lassou Faye. Né en 1994 et marié, le malfaiteur avait ciblé le magasin de Kosso Mbacké, situé à la Rue Tolbiac dans la nuit du 2 au 3 mai 2019, vers les coups de 5 heures du matin.



Déterminé à cambrioler la boutique, le mis en cause a brandi une arme et a menacé son vis-à-vis. Lequel s’est aussitôt saisi de son coupe-coupe pour en découdre avec le présumé voleur, rapporte « Libération ».



Alertés par les deux tirs de sommation, les riverains ont convergé sur les lieux et l´ont neutralisé. Mis à la disposition des policiers en faction, Abdoulaye Ndiaye a été acheminé au commissariat Central. « Association de malfaiteurs, tentative de meurtre, vols multiples en réunion, tentative de vol commis la nuit avec effraction et port d’arme », telles sont les infractions qui pèsent sur le mis en cause.



Attrait devant la Chambre criminelle de Dakar hier mercredi, Abdoulaye Ndiaye n’a reconnu que la tentative de vol. « C’est Pape Lassou Faye qui a tiré des coups de sommation pour alerter le voisinage. Après m’avoir attrapé, ils m’ont violenté jusqu’à 6 heures du matin. Une fois à la police, Pape Lassou a amené son revolver pour dire qu’il m’appartenait, alors que je ne détenais aucune arme », a-t-il déclaré.



Dans son réquisitoire, le maître des poursuites a requis 10 ans de réclusion criminelle. L’affaire est mise en délibéré au 16 février prochain.