Braquage dans une boutique à Touba: près de 2 millions de F Cfa emportés

Une bande de malfaiteurs s’est attaquée à une boutique sise à Ndindi, dans la commune de Touba. Les braqueurs au nombre de quatre (4), fortement armés, ont tiré des coups de feu avant de dévaliser le comptoir emportant avec eux la somme de 2 millions de F Cfa. L’attaque a eu lieu aux dans la nuit du jeudi aux environ de 20 heures.



« Ils ont tiré des coups de feu en l’air. Quand ils sont entrés dans la boutique, ils se sont dirigés à l’endroit où je garde mes recettes journalières. J’ai réussi à m’enfuir et à emporter quelques choses. Mais ils ont vidé la caisse. Après vérification, j’ai constaté qu’ils ont emporté près de 2 millions de F Cfa et un téléphone portable », raconte le propriétaire de la boutique, Mouhamed Lô, qui dénonce l’insécurité qui gagne de plus en plus de terrain dans la ville sainte de Touba.



Poursuivant, il peste contre le retard des secours en de pareilles circonstances. « Lorsqu’on appelle les secours, personne ne vient ou bien, c’est avec du retard », déplore-t-il sur la Rfm.