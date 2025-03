Braquage en pleine circulation à Ouakam : le présumé cerveau arrêté par la DIC après une courte cavale

Souleymane Ba, présumé cerveau du braquage en pleine circulation à Ouakam, près du Monument de la Renaissance a été arrêté mardi 25 mars par la Division des investigations criminelles (DIC). Cette attaque a permis à un gang de motos d’emporter la conséquente somme de 100 millions de FCFA.



Selon les informations de Libération, le sieur Ba, âgé d’une vingtaine d’années, est actuellement en garde à vue, où il est soumis à un interrogatoire. Son père a également été arrêté pour nécessité de l’enquête, après avoir reçu un virement de 1,9 million de FCFA de son fils, quelques heures après le braquage.



L’enquête révèle que « d’autres proches des fugitifs ont bénéficié des gains du braquage. » Le journal indique que le père et l’épouse d’un autre suspect en fuite, surnommé "Paco", sont également en garde à vue. Le couple aurait reçu un transfert de 4 millions de FCFA, acheminé via un "Tiak-Tiak" après le braquage.



Un autre membre du gang, arrêté à Touba, est toujours entendu par les enquêteurs. Cet individu, connu sous le surnom de "Ada Fass" (sans lien avec le lutteur), a avoué avoir reçu sa part du butin, mais assure avoir tout dépensé. Lors de son arrestation, seuls 400 000 FCFA ont été retrouvés en sa possession et saisis par la police.



À ce stade, sept (7) personnes sont placées en garde à vue, toutes soupçonnées d’être impliquées dans ce braquage spectaculaire. Deux des membres du gang avaient déjà été arrêtés aux premières heures de l’enquête. Les enquêteurs de la DIC poursuivent leurs efforts pour retracer le reste des fonds volés et mettre la main sur les derniers fugitifs encore en cavale.