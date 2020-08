Braquage magasin chinois Allées Centenaire: un des braqueurs en fuite "habite chez Diagne Fada" (accusé)

L’enquête ouverte suite au braquage en plein jour d’un magasin appartenant à un ressortissant chinois aux Allées des Centenaires de Dakar, avance à grand pas. Et les suspects arrêtés dans cette affaire commencent à balancer leurs complices en fuite.



Soumis aux interrogations, l’un d’eux, Cheikh Tall, a révélé aux enquêteurs l’identité d’un des fugitifs. Il s’agit de Alioune Diagne dit Ala activement recherché. Ce dernier, a-t-il soutenu, est domicilié au Sacré-Cœur, chez le Directeur général (Dg) de la Sonacos, Modou Diagne Fada.



Joint par nos confrères de « Source A », l’ancien ministre déclare ceci : « Il n’habite pas chez moi. Non, il n’habite pas chez moi ».



Pour rappel, une bande dirigée par un policier radié, Mouhamed Gassama, a attaqué une boutique aux Allées du Centenaire en plein jour emportant avec eux 70 millions de F Cfa.



Poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec violence, port d’arme et usage de véhicule, usurpation de fonction, blanchissement de capitaux et violences à agent ayant entraîné des blessures, Mouhamed Gassama, et Cheikh Tall ont été arrêtés puis placés en garde à vue.