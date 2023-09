Bras de fer avec les sociétés minières à Kédougou : les jeunes prônent le dialogue et saluent les efforts fournis par SGO

Face à la presse hier, le Conseil régional de la jcunesse (CRJ) local qui combattait les Sociètés minières ces derniers temps, a décidé d'enterrer la häche de guerre, pour promouvoir le dialogue et la paix. Plaidant l'apaisement et la compréhension mutuelle entre SGO et la jeunesse.



La SGO, quant à elle, a posé des actes tels que, listent les représentants de ladite société, le « financement des micro-projets à travers certaines collectivités locales, pour les jeunes et les femmes dans différents secteurs tels que celui de la jeunesse, la santé, l'éducation, l'hydrau-lique, le sport et l’entrepreneuriat, entre autres ».



Ousmane Mamadou Soumaré, président dudit Conseil de souligner «d'appui consistant de la société SGO en faveur du Conseil de la Jeunesse ». Soulignant qu'en 2016, par exemple tous les démembrements du conseil avaient reçu au moins 500 mille francs chacun. Pour lui, l'entente entre les parties est d'autant plus importante, que les sociétés minières offrent aux jeunes des opportunités et soutiennent les activités qui se déroulent dans la région.



Soumaré a demandé juste plus de communication de ces sociétés par rapport à ces opportunités et actions, afin que la jeunesse puisse mieux en profiter, surtout en termes d'emplois, il y a un problème de communication à leur niveau, pour la vulgarisation de ces paquets de services rendus aux populations locales.



Qu’Est-ce qui est à l’origine de ce bras fer ? Ousmane Mamadou Soumaré d’expliquer : « Les incompréhensions entre les jeunes et les sociétés minières se justifient par le manque d'emploi, parce qu'au-delà de la formation, les jeunes entreprennent mais ont du mal à faire valoir leur savoir-faire et y trouver leur comptes ».



Saluant cette nouvelle démarche des jeunes de plus en plus entreprenants, il a invité les autorités administratives et les sociétés minières à intégrer d'échanges. Ce, dit-il, pour « consolider les acquis deja mis en place par cette société minière SGO qui est un partenaire privilégié de la jeunesse de la régions ».



Pour le président dudit Comité, « Il est nécessaire de raffermir les liens et éviter les incompréhensions».