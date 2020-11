Bras de fer parents d'élèves-écoles privées: le ministre de l’Education prône le dialogue, encore le dialogue, toujours le dialogue

Réagissant sur ce bras de fer entre les parents d’élèves et des écoles privées, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, soutient que les négociations se poursuivent pour trouver une issue heureuse à ce problème. « Il y a deux à trois jours, j’ai lu dans la presse que le ministère de l’Education nationale aurait demandé aux parents de porter plainte contre ces écoles. Comme vous le savez, le ministère de l’Education nationale, depuis que nous sommes là, est dans une dynamique de dialogue et non de confrontation. Cette rencontre dont on parle n’a jamais eu lieu. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Beaucoup d’écoles privées, beaucoup d’organisations ont eu à travailler ensemble. Quand ils ont travaillé ensemble, des accords ont été trouvés partout dans le pays. Il reste encore des situations de conflits. Nous allons continuer. Les écoles privées, les associations des parents d’élèves dans ces écoles privées, les établissements continueront à dialoguer. Comme ils l’ont dit par rapport aux accords qu’ils ont signé afin qu’ils puissent trouver un terrain d’entente. Toujours est-il que les directions des établissements ont reçu l’instruction de donner à l’élève les éléments qui concernent les bulletins. C’est un bien immatériel qui appartient à l’Education nationale. L’Education nationale qui a son rôle de dialogue et de concertation » a laissé entendre le ministre de l’Education nationale.



M Mamadou Talla s’est dit satisfait de l’avancement des concertations entre beaucoup d’écoles privées et des parents d’élèves en vue de trouver des solutions pour mettre fin à ce conflit. « Globalement, aujourd’hui, quand on a fait le bilan au niveau national, au niveau de 16 académies, le retour que nous avons c’est que les écoles privées sont en train de régler le problème avec les parents d’élèves. Maintenant, s’il y a des problèmes, on va continuer à négocier. C’est ça la voie, c’est notre direction » a conclu le ministre de l’Education nationale, rapporté par le journal Le Témoin.