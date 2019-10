Brésil-Sénégal: la Fédération coupe la prime due et reçoit la colère des "Lions"

Après le match nul contre le Brésil jeudi (1-1), une crise entre joueurs et dirigeants de la fédération a vu le jour. La cause ? Le non-respect des engagements de Augustin Senghor et ses collaborateurs de la FSF, en ce qui concerne le montant des primes. Selon le journal Record qui retrace les moments de tension entre les joueurs et les dirigeants, Koulibaly et ses coéquipiers ont refusé d’encaisser les 1000 euros, soit 655 000 Fcfa que la Fédé leur a proposés alors qu’ils devaient recevoir 750 000 Fcfa de prime en cas de match nul.



Salif Sané, Cheikhou Kouyaté Kouyaté et le défenseur de Naples Koulibaly, qui ont refusé tout versement incomplet de leurs primes, ont rappelé au président de la FSF ses engagements. En lui faisant savoir que les joueurs n'étaient pas contents de leur traitement. Senghor n'a pas réussi à calmer la colère des "Lions".



C'est ainsi que les primes ont été rejetées par les joueurs sénégalais, qui ont également dénoncé leurs conditions de voyage. Les fédéraux leur avaient promis de les faire voyager en Business. Mais à l'arrivée, seuls les cadres ont voyagé en Business et les autres jeunes joueurs ont été renvoyés en Eco. Pire encore, plusieurs d'entre les coéquipiers de Sadio Mané ont payé de leur propre poche pour retourner dans leurs clubs respectifs, après la rencontre.