Brésil : il y a déjà un malaise entre Carlo Ancelotti et Neymar…

Le 25 août dernier, Carlo Ancelotti dévoilait la liste des joueurs de la Seleção convoqués pour les rencontres face au Chili et la Bolivie comptant pour la qualification au Mondial 2026. La Canarinha étant déjà qualifiée pour la Coupe du Monde grâce à sa victoire contre le Paraguay en juin dernier, Ancelotti avait décidé de laisser plusieurs cadres comme Vinicius Junior au repos. Cependant, le technicien italien en a surpris plus d’un en n’appelant pas Neymar, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale (79 buts).



Neymar contredit son sélectionneur

Pour justifier son choix, Carletto avait avancé le critère de la condition physique. « Neymar, on n’a pas besoin de le tester. Tout le monde le connaît. Comme les autres, il doit arriver dans une bonne condition physique pour aider l’équipe nationale à donner le meilleur d’elle-même lors de la Coupe du Monde ». Touché à l’adducteur avec Santos juste avant l’annonce de la liste, Neymar a alors déclenché une polémique en contredisant son nouveau sélectionneur. « J’avais un œdème à l’adducteur. C’était gênant, mais rien de grave, j’ai même joué aujourd’hui (le 31 août face à Fluminense, ndlr). Je pense que j’ai été écarté pour des raisons techniques, je pense que cela n’a rien à voir avec ma condition physique ».



Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti a bien évidemment été relancé sur les déclarations de son numéro 10. Comme à son habitude, l’Italien a tenté d’éteindre tout début d’incendie, même si sa réponse est restée vague puisqu’il a confirmé qu’il s’agissait d’une décision technique… basée sur des critères physiques. « Les propos de Neymar ? C’est normal. Je pense que c’est la vérité. C’est une décision technique qui repose sur beaucoup de choses. Sur ce que le joueur fait, sur ce qu’il a déjà fait, mais aussi sur le problème qu’il a eu. Quand je parle du critère physique, c’est un critère que toute la commission trouve très important. J’ai déjà dit lors d’une autre conférence de presse que personne ne peut discuter du niveau technique de Neymar. Ce que nous évaluons chaque jour, à chaque match, c’est la condition physique. Pas seulement la sienne, mais celle de tous les joueurs qui sont ici. La vérité, c’est que cette sélection est très compétitive. Nous pensons que la sélection brésilienne compte 70 joueurs qui peuvent participer à la Coupe du Monde ».



Les médias soutiennent Ancelotti

Ancelotti a-t-il voulu noyer le poisson ? Au Brésil, le débat est loin d’être refermé. Interrogé, Ronaldinho a assuré que le crack de Santos sera bientôt de retour en sélection. « Je pense qu’il sera bientôt là, qu’il nous aidera, et nous espérons qu’il nous aidera beaucoup à redevenir champions du monde. » Ça, c’est l’opinion des amis de Neymar. Chez les consultants brésiliens, le discours n’est pas vraiment le même. « Le problème de Neymar est physique. Il a disputé huit matchs consécutifs avec Santos et n’arrive pas à aider son équipe à s’éloigner de la zone de relégation. Est-ce vraiment lui qui va aider la sélection lors de la Coupe du Monde ? Pas aujourd’hui, en tout cas. Il n’arrive pas à aider Santos, il n’aidera pas le Brésil », a lâché la consultante d’UOL Fabiola Andrade. Pour d’autres, au-delà du problème physique de l’ancien Parisien, c’est le choix du Ney de contredire Ancelotti qui est attaqué.



Pour beaucoup, Neymar ne pense qu’à lui et pas au bien de la Seleção. « La malchance de Neymar. L’ancienne star en activité a trouvé quelqu’un de plus grand que lui dans l’équipe nationale brésilienne. En s’opposant à Carlo Ancelotti, qui exige que les joueurs soient physiquement prêts à 100 % pour faire partie de l’équipe nationale brésilienne, et en déclarant qu’il n’avait pas été sélectionné pour des raisons techniques, Neymar a mis dans le mille », tacle un autre consultant, Juca Kfouri. Un constat partagé par Milly Lacombe, qui espère que Carlo Ancelotti ne cédera pas face aux caprices de la star auriverde. « C’est la critique que la partie de l’opinion publique et de la presse spécialisée adresse à Neymar : peu de conscience du groupe, trop d’attention à lui-même et à ses intérêts particuliers. Une caractéristique qui se manifeste également sur le plan tactique, mais pas seulement. L’Italien indique que personne n’est plus grand que le groupe. Et, ce faisant, il rend un grand service au football brésilien. » Que Neymar se le dise : le Brésil n’est pas prêt à lui dérouler le tapis rouge pour espérer conquérir une sixième étoile.