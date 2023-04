Brésil: le président Lula continue sa tournée par une escale à Abou Dhabi

Après la Chine, le président brésilien Lula s'est rendu aux Émirats arabes unis, où il a de nouveau parlé d'une médiation conjointe dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le président brésilien a également signé avec Abou Dhabi une série de contrats. Il s'agit de renforcer une coopération entre le Brésil et les Émirats arabes unis en matière de lutte contre le changement climatique et de biocarburants.



Cette visite est très fructueuse aux yeux du président brésilien. Les sujets évoqués lors de sa rencontre avec le président émirien : le commerce, la technologie, la défense et l'aviation, mais aussi la sécurité alimentaire.



Les échanges entre les deux partenaires se sont élevés à plus de 4 milliards de dollars en 2022, en hausse de 32% par rapport à l'année précédente.



Les accords signés à présent à Abou Dhabi prévoient notamment une coopération en matière d'environnement. La raffinerie Mataripe, contrôlée par les Émirats arabes unis et située dans le nord-est du Brésil, devrait investir 2,5 milliards de dollars dans un projet de biodiesel dans la région.



Les deux pays veulent travailler ensemble pour lancer une action climatique ambitieuse. Le riche pays du Golfe doit accueillir en décembre prochain à Dubaï le sommet sur le climat de l'ONU, la COP28. Lula veut organiser la COP en 2025 en Amazonie, marquant un tournant après les années Bolsonaro et sa politique de la déforestation.