Brésil : quand Neymar est passé proche du drame

Si la Coupe du monde 2014 reste un souvenir douloureux pour le Brésil, elle l'est aussi pour Neymar (25 ans, 83 sélections et 53 buts), dans tous les sens du terme. Blessé au dos lors du quart de finale contre la Colombie (2-1), sur un coup de genou de Juan Zuniga, l'attaquant du Paris Saint-Germain a évité le pire.

Arrivé à l'hôpital, les médecins lui ont annoncé avoir une bonne et une mauvaise nouvelle. "J'ai dit : la mauvaise en premier. La mauvaise ? 'Tu ne pourras pas jouer la Coupe du monde, c'est fini pour toi'. Et j'ai dit, c'est quoi la bonne ? 'La bonne est que tu pourras remarcher, parce qu'à deux centimètres près... le football était fini pour toi'", a raconté le Brésilien pour The Players Tribune.

Impuissant, Neymar assistera à la triste élimination de la Seleçao face à l'Allemagne (1-7) en demi-finale.



