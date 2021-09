Bruges-Psg, les compos: le trio Messi-Mbappé-Neymar aligné pour la première fois

Ce mercredi soir face à Bruges, en Ligue des champions, le PSG titularise pour la première fois de la saison Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ensemble. Coup d'envoi à 21 heures, sur RMC Sport 1.



Le Paris Saint-Germain va enfin aligner son trio magique. Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar sont titulaires pour le premier match de la saison en Ligue des champions, ce mercredi soir contre le Club Bruges (21h sur RMC Sport 1). Si l'Argentin a déjà joué un match avant la trêve internationale, il n'avait encore pas joué en même temps que les deux autres stars.



Derrière cette attaque de feu, Mauricio Pochettino a misé sur Ander Herrera, Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum au milieu de terrain. Pour rappel, Marco Verratti, blessé, n'est pas dans le groupe. En défense, le poste d'arrière gauche est occupé par Abdou Diallo. Surtout, le coach argentin a choisi de faire démarrer Keylor Navas dans les cages (plutôt que Gianluigi Donnarumma).



En face, le Club Bruges de Philippe Clement se présente en 3-5-2. Pour sa troisième participation de rang, l'équipe belge a plus d'atouts que l'équipe torpillée il y a deux ans par le PSG, 5-0 à Jan-Breydel avec un triplé de Mbappé. Il y a désormais le défenseur international ukrainien Eduard Sobol ou le remplaçant de Kevin De Bruyne chez les Diables rouges, Hans Vanaken.



Le PSG galactique va aussi croiser un de ses anciens "titis", Stanley Nsoki, formé au club avant d'aller gagner du temps de jeu à Nice (2019-2021) puis à Bruges. Dans les buts, l'ancien de Liverpool Mignolet a déjà résisté à Messi, gagnant 4-0 une demi-finale retour de C1 2019.