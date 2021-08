Bruno Rohart: « l’essentiel pour moi, c’est d’apporter quelque chose de positif à Diambars »

Dans un entretien accordé au quotidien sportif « Stades », le nouvel entraineur des Académiciens compte sur son expérience pour apporter quelque chose au club. « On s’est mis d’accord pour trois ans. Mais, je n’en fais pas une histoire de contrat. On va essayer de travailler le plus longtemps possible. Cela peut-être au-delà de trois ans. L’essentiel pour moi, c’est de profiter de l’expérience et d’apporter quelque chose de positif à Diambars », a-t-il confié.



Bruno Rohart est revenu sur son intégration dans le club. « Mon intégration à Diambars est venue tout naturellement. J’avais envie de rentrer au Sénégal pour revivre des très bons moments que j’avais eu à Dakar Sacré Cœur. Saer Seck m’a donné l’opportunité de revenir. J’avais passé deux saisons à Nice, qui voulait me retenir. Mais, mon envie de revenir au Sénégal était plus forte. Donc, ma venue s’était faite naturellement et je suis très heureux d’être là (à Diambars) », a dit Bruno Rohart.



Qualifié en Coupe CAF, Diambars va croiser le Wakriya AC de Guinée, le nouvel entraineur des Académiciens a décliné ses ambitions pour cette compétition. « Nous avons envie de nous faire plaisir et de gagner toutes les rencontres possibles. Certes, on sait qu’on a une équipe très jeune et dans ces compétitions africaines et européennes, ce sera difficile avec les jeunes joueurs. Mais, on va utiliser la jeunesse, l’envie et l’enthousiasme de ces jeunes joueurs pour pouvoir aller le plus loin possible dans cette compétition africaine », a dit l’ancien coach de Dakar Sacré Cœur.