Budget 2024 : Kaolack vote pour la somme de plus de sept (7) milliards

La ville de Kaolack a approuvé son budget 2024, s'élevant à 7 milliards 900 millions FCFA. Cette somme représente une hausse notable par rapport aux 7 milliards 44 millions FCFA alloués en 2023. Le vote quasi-unanime des conseillers municipaux, à l'exception d'une seule abstention, s'est déroulé sous la supervision du préfet du département de Kaolack, Latyr Ndiaye, et du percepteur municipal.



Selon les déclarations de Serigne Mboup, maire de Kaolack, « ce vote traduit la ferme volonté du conseil municipal de faire de l'année 2024 un temps de progrès, d'investissements et de prospérité ».



D’après L’Observateur, une part significative de ce budget est destinée à l'investissement dans les secteurs de la voirie et de l'assainissement. Bien que ces domaines ne relèvent pas directement des compétences de la mairie, ils ont été renforcés pour répondre à l'importante préoccupation des habitants locaux.