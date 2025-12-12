Budget 2026 : plus de 148 milliards FCFA alloués au ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, a rendu public les détails du projet de budget de son ministère pour l’exercice 2026. Ce budget témoigne d'une volonté affirmée d'investir massivement dans le capital humain et l'insertion professionnelle. Le budget global s’établit à 148 542 459 675 FCFA en Autorisations d’Engagement (AE) et 129 267 539 675 FCFA en Crédits de Paiement (CP).

​

Des allocations budgétaires axées sur la formation et l'investissement. La ventilation des crédits par programme met en lumière la priorité accordée au renforcement de l’offre de formation technique et professionnelle. Le premier programme, développement des offres de formation professionnelle et technique. ​Ce programme représente de loin la plus grande part du budget, soulignant l'importance stratégique accordée à la modernisation et à l'expansion de l'appareil de formation. Le montant alloué à ce programme est fixé à 131 996 528 338 FCFA en AE et 112 851 608 338 FCFA en CP.

​

La majeure partie est destinée aux Investissements exécutés par l’État, qui s'élèvent à 58 543 819 234 FCFA en AE, permettant ainsi de financer des infrastructures, des équipements et des projets structurants pour le secteur.



Concernant le deuxième programme, développement de l’emploi, deuxième poste d’importance. Ce programme est dédié aux initiatives favorisant l'accès à l'emploi et l'entrepreneuriat. Le montant alloué a ce programme est évalué à 8 090 720 835 FCFA en AE et 7 990 720 835 FCFA en CP.



​Une enveloppe significative de 6 950 000 000 FCFA est allouée aux Transferts courants, laissant présager des subventions importantes, des mécanismes d'aide à l'insertion ou des fonds de soutien à l’entrepreneuriat.



​Le troisième programme avec le développement de l’apprentissage. Un montant de 2 583 799 053 FCFA en AE et en CP est affecté à ce programme crucial pour l'intégration des jeunes par la voie de l'alternance. Il inclut 2 012 000 000 FCFA en AE pour les investissements de l’État.



​Le programme numéro 4, concerne le Pilotage, Gestion et Coordination administrative. ​Ce programme de fonctionnement s’élève à 5 871 411 449 FCFA en AE et en CP, dont la majorité est consacrée aux dépenses de personnel (4 841 401 004 FCFA).



​Ce projet de budget 2026, tel que présenté par le Ministre Amadou Moustapha Ndieck Sarré, traduit la priorité donnée par le gouvernement à la qualification de la main-d’œuvre et à la réduction du chômage. En mobilisant près de 132 milliards de FCFA pour le développement de l'offre de formation, le ministère ambitionne de doter le pays d'un système de formation plus performant et adapté aux besoins du marché du travail, en phase avec les grands projets de développement national.