Budget ministère Commerce 2026 : Ayib Daffé mise sur les chiffres et l’industrialisation

Lors de son intervention à l’Assemblée nationale, le Député Ayib Daffé est revenu sur les débats autour du budget du ministère du Commerce et de l’Industrie, insistant sur l’importance des faits concrets plutôt que de la rhétorique.





​Réfutant toute idée de simple "continuité" ou de "slogan", M. Daffé a souligné la spectaculaire augmentation du budget alloué au secteur. « Je voudrais à l'entame de mon propos, réfuter, parce que mon prédécesseur a parlé de continuité. Un de mes collègues a parlé de slogan. Et je pense qu’en tout cas, nous avons ici des faits concrets. Des chiffres qui parlent. Qui sont éloquents », a-t-il déclaré.



​Une augmentation budgétaire sans précédent

​Ayib Daffé a mis en contraste le budget actuel avec ceux des années précédentes pour démontrer la nouvelle ambition affichée par l'État : ​« Un budget de 150 milliards financés à 138 milliards par des ressources interne. Donc la volonté de développement du secteur industriel est bien là. Et je peux donc comparer au budget qui nous était présenté en 2023 et 2024, parce que j'étais présent lors de la 14e législature. En 2023, le budget du ministère du développement industriel et de l'industrie était de 12 milliards. Pour l'année 2024, ce budget était de 16 milliards. Là nous avons un budget de 150 milliards donc au moins les 100 milliards sont consacrés au programme industriel. Donc il y a bien il y a bien en tout cas des actes concrets », a précisé l'élu.



​Pour le Député, cette envolée des crédits de paiement et des autorisations d'engagement est le seul indicateur qui compte. « Le reste pour moi c'est de la littérature, c'est de la prose, c'est de la poésie. C'est bien beau, mais au bout du compte c'est les crédits qui sont inscrits et les autorisations d'engagement en tout cas qui seront exécutées », a-t-il martelé, appelant à informer les Sénégalais sur ces chiffres.



​M. Daffé a également salué la constitution d'un périmètre cohérent avec le nouveau Ministère de l'Industrie et du Commerce, y voyant un signe de sérieux et d'ambition. Il a noté un regain d'intérêt des parlementaires pour ce secteur, qu'il jugeait auparavant peu valorisé. « Je me rappelle souvent lors de la crise administrative, pratiquement quand le ministère de l'industrie venait il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas d'ambition. [...] Mais là on a un vrai intérêt des parlementaires, des Sénégalais en général, par rapport à ce ministère-là », a-t-il affirmé.



​Industrialisation, Pôles Territoriaux et Emploi

​Le Député a rappelé que ces efforts budgétaires s'inscrivent dans la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050, notamment son axe économique compétitif, misant sur l'industrialisation par substitution aux importations. Il a particulièrement mis en lumière la stratégie de développement des pôles industriels dans les cinq pôles territoriaux (Centre, Sud, Ouest, Nord, Est).



​Concernant le Pôle Sud (Sédhiou, Goudomp), M. Daffé a réitéré son appel au Ministre pour qu'il rassure les parlementaires sur l'objectif de création d'emplois, citant l'annonce de 350 000 emplois directs pour l'année, qui seraient générés par les pôles Centre et Sud.



​En conclusion, le président du groupe parlementaire de la majorité a soutenu la nécessité de protéger les capitaines de l'industrie et de développer des "champions" nationaux. Cependant, il a introduit une analogie forte : « Pour qu'il y ait des champions, il faut un championnat. Donc on doit organiser ce championnat. Sans championnat, il n'y a pas de champion, à mon avis ». Il a également insisté sur la protection des ouvriers, les considérant comme le fondement de toute industrie : « Il n'y a pas d’industrie sans ouvriers, je vous remercie ».