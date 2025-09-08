Bulletin météo du 8 septembre : orages et pluies attendus sur la quasi-totalité du pays

La soirée et la nuit du lundi 8 septembre s’annoncent instables sur une grande partie du territoire. Selon les prévisions de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), des orages et pluies sont attendus par endroits jusqu’au mardi 9 septembre à 6 heures.



Les zones les plus exposées concernent le Sud avec Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou, mais aussi le Centre avec Louga, Diourbel, Kaffrine, Fatick et Kaolack. L’Ouest du pays n’est pas épargné : Dakar et Thiès devraient également connaître des averses. Enfin, l’Est et le Nord verront aussi des pluies, notamment à Matam, Tambacounda et Saint-Louis. L’ANACIM précise que « cette instabilité par endroits se maintiendra jusqu’en fin de nuit, appelant les populations à la prudence. »



Face à ces conditions météorologiques, les autorités recommandent de limiter les déplacements non essentiels et d’abriter les produits périssables ou sensibles aux intempéries. Les populations sont invitées à rester vigilantes, surtout dans les zones déjà fragilisées par les inondations.