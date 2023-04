Bundesliga : Sadio Mané retrouve enfin le chemin des filets

Sadio Mané commence à retrouver petit à petit son niveau. Auteur d'une entrée convaincante face à Manchester City (1-1), mercredi, en quart de finale retour de la Ligue des champions, l’attaquant sénégalais a été récompensé en ouvrant le score du Bayern Munich face à Mayence ce samedi lors de la 29e journée de la Bundesliga.



Sur un bon ballon sur le côté gauche, Joao Cancelo délivre un magnifique centre en direction du second poteau et permet à Sadio de reprendre le ballon de la tête à la 29e minute. C’est le septième but de la saison en Bundesliga, le douzième toutes compétitions confondues cette saison. L’attaquant sénégalais inscrit son premier but depuis octobre.