Bundesliga : Schalke 04 gagne un an après, le Bayer Leverkusen accroché par le Werder

Une éternité ! Schalke 04 attendait une victoire en Bundesliga depuis le 17 janvier dernier et un succès 2-0 contre le Borussia Mönchengladbach. Les Knappen qui étaient bons derniers et sur une série de 30 matches sans gagner en Bundesliga se devaient de vite relever la tête. Les joueurs de Christian Gross ont finalement mis fin à cette dynamique catastrophique. Porté par son duo Matthew Hoppe (3 buts) - Amine Harit (3 passes décisives et 1 buts), le club basé à Geselkirchen a pris la mesure d'Hoffenheim (4-0). Juste avant la pause, le jeune américain Matthew Hoppe a donc ouvert le score (42e) avant de plier la rencontre autour de l'heure de jeu (57e et 63e). Dans les derniers instants, Amine Harit a troqué le costume de buteur pour celui de buteur (80e). Avec cette victoire 4-0, Schalke 04 se remet la tête à l'endroit et double Mayence qui a perdu 2-0 contre l'Eintracht Francfort d'André Silva (24e et 72e). Les Knappen ne sont plus qu'à trois longueurs du barragiste, l'Arminia Bielefeld.



Troisième de Bundesliga avant d'affronter le Werder Brême, le Bayer Leverkusen pouvait revenir à deux points du Bayern Munich mais s'est manqué. Menés après la pause suite à un but d'Omer Toprak (52e), les joueurs de Peter Bosz accrochent un match nul 1-1 grâce à Patrik Schick (70e) et restent sur le podium. Fribourg a fait de Cologne sa chose en s'imposant 5-0. L'équipe de Christian Streich retrouve un beau fond de jeu comme la saison dernière et a pu compter sur des buts d'Emir Demirovic (18e), Nicolas Hofler (39e), Rolland Sallai (59e), Philipp Lienhart (69e) et Lucas Holer (79e). Enfin match fou entre l'Union Berlin et le VfL Wolfsbourg. Malgré l'ouverture du score de Renato Steffen pour les Loups (10e), Sheraldo Becker a égalisé (29e) et l'expulsion de Maximilian Arnold (50e) a handicapé les visiteurs. Robert Andrich (52e) a donné l'avantage à l'Union Berlin mais sur penalty Wout Weghorst a égalisé (65e). Ce match entre l'Union Berlin et Wolfsbourg aboutit donc sur un match nul 2-2 logique finalement entre le 4e et le 6e du championnat.