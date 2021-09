Burkina Faso: Iron Biby, champion du monde de soulever de bûches, accueilli en héros à Ouagadougou

C’est dans une ambiance de carnaval, au rythme de la fanfare de l’union nationale des supporters des étalons, que les Burkinabè ont accueilli triomphalement Iron Biby, le nouveau champion du monde en soulever de buches. Une autre médaille mondiale pour le sport burkinabè.



« C’est un sentiment de joie, de fierté. C’est une bouffée d’oxygène, c’est un ouf de soulagement. Et c’est pour nous dire que malgré les difficultés que nous traversons, il y a de l’espoir, il faut continuer à croire au Burkina Faso, quelles que soient les épreuves du moment. »



« Toutes ces médailles-là que le Burkina Faso est en train d’avoir à travers Zango, à travers Iron Biby, c’est une porte ouverte aux autres disciplines, parce qu’il n’y a pas que le football qui ramène des médailles. Et c’est une invitation à laisser cette opportunité à toutes les disciplines de s’exprimer. »



« Message d’espoir »

Tout sourire, Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou, alias Iron Biby, a présenté son trophée au public, avant de le dédier à tout le Burkina Faso, éprouvé par les crises sécuritaires et sanitaires. « C’est vraiment un message d’espoir. Tous unis, comme je l’ai dit, on ira de l’avant. C’est très grand pour moi, parce que depuis 2018, je cherche à briser ce record du monde. »



Pour le ministre burkinabè des Sports, c’est une grande joie que le pays partage car « le drapeau burkinabè a triomphé et c’est ce qu’il faut retenir », a déclaré Dominique Nana