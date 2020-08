Burkina Faso : Trois gendarmes tués dans une embuscade près de Barsalogho

Des individus armés et non identifiés ont tendu une embuscade à une unité des forces de sécurité burkinabé, tuant trois gendarmes et blessant d’autres sur l’axe Foubé - Barsalogho ce samedi matin.





Selon des sources concordantes, c’est en revenant d’une mission de relevé dans la zone de Yirgou, que l’équipe des forces de défense et de sécurité, composée de gendarmes et de policiers sont tombés dans une embuscade.





Trois gendarmes ont été tués au cours des échanges de tirs et plusieurs autres ont été blessés. Des renforts ont été déployés sur la zone de l’attaque pour traquer les assaillants.





De nombreux dégâts matériels sont également signalés, selon le bilan provisoire annoncé par les sources locales.