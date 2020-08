Burkina Faso : Un sous-officier de police activement recherché après une évasion

Un sous-officier de police, Issouf Thiombiano, âgé de 22 ans et accusé de grand banditisme, est activé recherché par les autorités burkinabé après son évasion.



Dans un avis de recherche, la justice burkinabé explique qu’il « y a lieu de procéder à l’arrestation du détenu dont l’identité suit : Thiombiano Issouf né le 02/07/1998 à Fada N’Gourma et sous-officier de police domicilié à Ouagadougou au secteur n°50 ».



« Incarcéré le 17/08/2020 suivant mandat de dépôt du Procureur du Faso/ Ouagadougou pour tentative de grand banditisme, il s’est évadé à partir du palais de justice le même jour », souligne l’avis de recherche.





Il est recommandé en cas d’arrestation, de le conduire devant l’autorité judiciaire la plus proche ou à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (Maco)et aviser les autorités suivantes dont le procureur du Faso.