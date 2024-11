Burkina Faso: coup de balai au ministère de l'Action humanitaire, Ibrahim Traoré dénonce la corruption

Selon le chef de l’État du Burkina Faso, ce réseau a été démantelé suite à une dénonciation. Plusieurs fonctionnaires du ministère de l'Action humanitaire sont aux arrêts et l’enquête se poursuit selon Ibrahim Traoré qui s'exprimait devant le personnel de la présidence à l’occasion de la montée du drapeau national ce lundi 04 novembre.



« La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de biens, des véhicules de luxe, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies.



L'affaire a été transférée à un tribunal. Si nous ne mettons pas du sérieux dans le contrôle, il y aura toujours des personnes de ce genre, qui pensent que tout est permis. Détourner des milliards, surtout au ministère de l'Action humanitaire !



Il y a des agents qui ont été pris, qui sont en prison actuellement ; des centaines de millions (ont été) détournés, des vivres qui devaient aller au profit des plus démunis. Et c'est dans ce ministère que des gens ont essayé de détourner cet argent ! Et je suis persuadé que ça existe un peu partout parce que nous poursuivons l'enquête.



Il y a des arrestations que vous pourriez ne pas comprendre, mais nous savons pourquoi nous le faisons : il y a encore beaucoup de personnes qui essaient de détourner les deniers publics. Nous n'allons pas avoir de la pitié pour ces individus-là, nous n'allons plus tolérer un certain nombre de choses. L'heure de la sensibilisation est passée. »