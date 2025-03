Burkina Faso: de nombreux civils victimes de massacres dans l'ouest

Des violences passées sous silence

Les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont très dures. Des hommes armés enjambent des dizaines de corps, soit ligotés, soit abattus, sans autre forme de procès. Couché à même le sol contre un de ses parents, on aperçoit un bébé de quelques mois qui semble hurler à gorge déployée, la bouche dans la latérite.Pour ajouter à ce macabre spectacle, une autre vidéo montre un triporteur, chargé de dizaines de corps. Il est difficile à dire s'ils sont morts ou vivants. Deux membres des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs de l'armée , s'assoient sur ce tas de corps humains, sans le moindre respect, plaisantant avec leurs camarades.Ces scènes se sont passées entre lundi 10 mars et mardi 11 mars dans différents villages de la zone de Solenzo. Selon certains témoignages que nous avons recueillis, elles se poursuivent encore, si bien que le nombre exact de victimes de ce massacre est, à ce stade, encore impossible à déterminer. La version véhiculée par les supporters de la junte burkinabè tend à justifier ces razzias contre des voleurs de bétail et des complices de terroristes, que trois bataillons d'intervention rapide auraient neutralisés avant de récupérer le cheptel.Une autre version, plus officieuse, accrédite plutôt la thèse de l'expédition punitive contre la communauté peule, suspectée d'être de mèche avec les terroristes qui sévissent dans la région de Solenzo, au Burkina Faso , où il est devenu fréquent de se faire justice soi-même : en novembre dernier déjà, sa population excédée par l’insécurité dans la boucle du Mohoun et la passivité de l’armée y avait lynché à mort le chef de canton.Dans un communiqué daté du lundi 10 mars et parvenu à RFI mercredi 12 mars, la mairie de Solenzo indique que 463 bœufs et 41 moutons ont été saisis par les autorités et demande aux éventuels propriétaires de se présenter. Pas un mot, en revanche, sur les représailles mortelles de l'armée et de ses supplétifs VDP.