Burkina Faso: des partisans de l'imam Mohamed Kindo libérés après plusieurs mois de détention

Selon les sources de RFI, ce sont près de 80 personnes qui recouvrent la liberté. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir plusieurs personnes, crânes rasés, en tenue de formation de la police nationale burkinabè. Salutations par-ci, appels par-là. La scène semble se dérouler dans un climat apaisé même si la fatigue se lit facilement sur certains visages.



Les fidèles avaient été arrêtés pour avoir participé à une manifestation « non autorisée » en mai dernier à Ouagadougou. Une mobilisation pour protester contre l'arrestation de l’influent imam Mohamed Kindo. Une interpellation que ses partisans considéraient comme « un enlèvement ».



L'imam Kindo toujours en détention

À l'époque, le prédicateur avait critiqué le projet de loi encadrant les pratiques et croyances religieuses au Burkina Faso. Par la suite, la principale mosquée des fidèles sunnites avait été fermée, le site étant toujours sous surveillance policière.



Quelques jours après les événements, la communauté sunnite assurait que des « pourparlers » étaient en cours avec les « autorités compétentes » pour obtenir la libération des personnes interpellées et de l’imam Kindo qui pour l'heure demeure toujours en détention.