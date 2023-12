Burkina Faso : l'ambassade russe rouvre à Ouagadougou

Au Burkina Faso, après plusieurs années de fermeture, l’ambassade russe a été réouverte ce jeudi. Un nouveau signe de rapprochement entre Ouagadougou et Moscou.



Après plus de trente ans d’inactivité, l’emprise diplomatique russe rouvre donc ses portes ce jeudi à Ougadougou. C’est le symbole du « dynamisme qui caractérise la coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie », s’est réjoui Karamoko Jean-Marie Traoré le nouveau chef de la diplomatie burkinabè.



De son côté, l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire accrédité pour le Burkina Faso, Alexeï Saltykov a lui souligné que cette inauguration permettrait « de consolider les acquis déjà engrangés entre les deux pays, et d’ouvrir d’autres perspectives ».



Après ses vœux pieux formulés lors d’une rencontre préliminaire entre les deux diplomates mercredi, l’inauguration de l’ambassade aujourd’hui a eu lieu sous la présidence du Premier ministre burkinabé, Apollinaire Kyelem de Tambela.



Le chef du gouvernement se sera sans doute réjoui d’entendre son hôte russe annoncer que « l'aide alimentaire promise par la Russie au profit du Burkina Faso » allait arriver dans les prochains jours.

Au titre du renforcement des liens entre Moscou et Ouagaoudgou, on se souvient qu’un accord a été signé par les deux pays mi-octobre pour la construction d'une centrale nucléaire russe au Burkina Faso.