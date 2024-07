Burkina Faso: la localité de Mansila reprise par les forces armées aux jihadistes

Au Burkina Faso, le drapeau national flotte de nouveau sur la commune de Mansila, non-loin de la frontière avec le Niger.



Le 11 juin 2024, des terroristes proches du Jnim lié à al-Qaïda, avaient attaqué le détachement militaire et des quartiers de cette localité. L’attaque avait fait plus d'une centaine de morts parmi les soldats burkinabè, sans aucune communication officielle.



Après une offensive menée par les unités spéciales burkinabè, cette commune a été reconquise. Et on en sait un peu plus aujourd'hui sur l'ampleur de cette opération de reconquête.



« Il fallait y aller par les airs et avec beaucoup de prudence »

« Les forces armées lavent leur honneur à Mansila », titrait l’agence d’informations du Burkina Faso, il y a une semaine, après l’offensive menée dans cette commune par l’armée burkinabè. Selon l’agence officielle, une importante logistique comprenant des moyens aériens et terrestres a été déployée pour la reconquête de cette commune. Plusieurs sources sécuritaires affirment que les forces armées burkinabè ont mis pied à Mansila, au lendemain de l’offensive.



Les éléments de l’unité spéciale d’intervention de la gendarmerie nationale ont été les premiers à être héliportés sur place, 24h après l’attaque. « Mansila est difficile d’accès. C’est une zone marécageuse. Il fallait donc y aller par les airs et avec beaucoup de prudence », confesse un officier. D’autres soldats sont ensuite arrivés en renfort. Leur mission : reprendre possession de la base, procéder à l’évacuation des blessés et assurer une sécurisation de la commune. « Ces unités sont toujours sur place », assurent des sources sécuritaires, qui reconnaissent avec fierté que le drapeau national flotte à nouveau sur Mansila.