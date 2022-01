Burkina Faso: le ministre de la Défense dément l’arrestation du Président Kaboré

Alors que les tirs continuent de crépiter dans la capitale Ouagadougou, des rumeurs ont fait état de l’arrestation du President Marc Roch Kaboré. Une information qui a poussé le gouvernement à faire une sortie pour démentir.

Le ministre de la Défense affirme que les tirs qui ont éclaté dans plusieurs casernes de Ouagadougou et dans d'autres villes du pays sont "circonscrits" et "sous contrôle". I



« Nous n’en savons pas plus sur les motivations de ces tirs, nous sommes en train de suivre pour entrer en contact avec ceux qui sont à la manœuvre », assure Aimé Barthélémy Simporé, dans une édition spéciale diffusée sur la chaîne nationale.