Burkina Faso: les stations-service doivent désormais s’équiper d'un système de surveillance vidéo

Malgré tous les efforts des autorités, les terroristes continuent de se ravitailler en carburant, déplore le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, Mahamadou Sana, qui suspecte des « comportements malveillants », autrement dit, de la négligence, voire de la complicité de certains gérants de pompes à essence. Ceux-ci fourniraient directement ou indirectement du carburant aux djihadistes. Il ordonne donc l’installation de caméras de surveillance dans toutes les stations-service avant le 1er janvier 2026.
Ces caméras devront être en mesure de conserver au moins deux mois d’enregistrement. « Les dispositions nécessaires seront prises pour veiller à l'application de la mesure », prévient le ministre. La nouvelle est accueillie fraîchement par les gérants des pompes à essence, qui jugent la mesure difficile à mettre en œuvre, en raison notamment des coûts d’installation du dispositif.
Tandis que d’autres questionnent son efficacité ou sa possible utilisation à des fins de surveillance politique. Dans la même logique, une autorisation de la municipalité est désormais nécessaire pour s’approvisionner en gasoil, qui alimente notamment les groupes électrogènes.
