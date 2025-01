Burkina Faso: prison à vie pour deux personnes impliquées dans une attaque à Ouagadougou en 2017

Deux personnes impliquées dans une attaque jihadiste contre un café, qui avait fait 19 morts en août 2017 à Ouagadougou, ont été condamnées à la prison à vie par la justice du Burkina Faso.

Au Burkina Faso, le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme s'est réuni en novembre et décembre pour les deux dernières sessions de l'année 2024, avec 22 dossiers, 35 accusés et, parmi eux, deux personnes impliquées dans l'attentat du café Aziz Istanbul, en août 2017.



Cette attaque, qui avait fait 19 morts et 21 blessés, a été jugée lors de la session de novembre, sans qu'aucune communication ne soit faite dessus. Les peines prononcées : la prison à vie.



Pour rappel, dans la nuit du 13 au 14 août 2017, deux hommes armés avaient ouvert le feu sur la terrasse du café turc Aziz Istanbul. Dix Burkinabè et neuf étrangers, dont deux imams koweitiens, un Français, une Canadienne, une Algéro-Canadienne, un Nigérian, un Sénégalais, un Libanais et un Turc étaient tombés sous les balles des deux assaillants, qui s'étaient ensuite retranchés dans l'immeuble, avant d'être éliminés le soir même.