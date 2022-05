Burkina Faso: saisie record de 115 kilogrammes de cocaïne

C’est un record pour toute la sous-région. Mercredi 25 mai, les douanes burkinabè ont annoncé avoir saisi 115 kilogrammes de cocaïne dans une fourgonnette immatriculée à l’étranger, selon Sansan François d'Assise Kambou, le directeur des douanes de l’ouest du Burkina.



Estimé à plus de 7,5 milliards de francs CFA, le chargement a quitté la Sierra Leone et avait pour destination finale le Ghana, toujours selon le directeur des douanes. Avant d’être arrêtée par les autorités du Burkina, la camionnette a traversé la Guinée et le Mali. Officiellement, elle transportait des sacs de farine de manioc.



Véhicule passé au peigne fin

C’est justement le trajet de la cargaison qui a interpellé les douaniers. « Comment un chargement va quitter la Sierra Leone et traverser au moins quatre pays pour le Ghana, qui est producteur de manioc ? C'est cela qui a mis la puce à l'oreille », explique Sansan François d'Assise Kambou. Le véhicule a donc été passé au peigne fin lors de son entrée au Burkina Faso. C’est là que les policiers ont découvert « des cachettes qui étaient savamment dissimulées sous le plancher du véhicule ».



L’ouest du Burkina Faso représente un carrefour pour le trafic de drogue en provenance des pays côtiers et à destination du désert sahélien. Le trafic s’effectue par route, comme ce chargement.