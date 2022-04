Burkina Faso : un détachement militaire attaqué dans la province du Sanmatenga

C’est au petit matin de vendredi, vers 5h, que des hommes armés ont lancé l’assaut contre le camp du détachement militaire. « C’est une attaque complexe » qui a visé le détachement, note l’état-major dans un communiqué.



Selon une source sécuritaire, les assaillants ont attaqué d’abord le camp à l’aide d’obus. Puis les tirs ont suivi. Plusieurs soldats et volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils des forces armées sont tombés durant le combat. On enregistre des dégâts matériels également.



Coté, assaillant, aucun bilan n’est pour le moment disponible. « Plusieurs corps de terroristes ont été retrouvés pendant le ratissage. Mais on s’occupe de nos frères tombés et de nos blessés d’abord », confie une source proche de l’état-major des armées. Des renforts ont été déployés pour sécuriser la zone, selon l’état-major cette attaque intervient au moment où les forces armées sont en opération de « dépollution », c’est-à-dire de reconquête des localités dans cette région du Centre-Nord.



Selon une source sécuritaire, une vingtaine de terroristes auraient déjà été neutralisés. Le chef d’état-major général des armées assure que les opérations de sécurisation du territoire vont s’intensifier, conformément à la vision du président du Faso.