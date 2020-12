Burkina: le pays compte plus de 20 millions d’habitants d’après le dernier recensement

La population burkinabè est caractérisée par sa jeunesse. Selon les chiffres du dernier recensement effectué en fin 2019, 45% de la population actuelle à moins de 15 ans. Ce qui selon le directeur de l’institut national de la statistique et la démographie, représente un défi majeur pour les gouvernants. Il faut bien les éduquer, bien les former et leur trouver de l’emploi », souligne Boureima Ouédraogo.



La répartition spatiale de la population burkinabè montre également des disparités importantes. Plus de 73 % soit 15089674 personnes vivent en milieu rural. Ce qui est en hausse comparativement à 2006 où il n’y avait qu’environ 10 Millions de personnes en milieu rural.



Avec 14,8% de la population, la région du centre est la plus peuplée du pays contrairement à La région du centre-sud qui n’abrite que 3,8% de l’ensemble de la population.



Pour le chef du gouvernement burkinabè, les politiques publiques doivent principalement portées sur l’autonomisation des femmes et sur le développement de la jeunesse. Le pays compte 51,7% de femmes.