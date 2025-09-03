Bus de la ligne 53 : un passager déféré au parquet pour "outrage public à la pudeur"

Idrissa Sy, un commerçant de 27 ans habitant à Castor (Dakar) a été déféré hier, mardi au parquet par le commissariat de la Médina pour « outrage public à la pudeur ». Les faits se sont déroulés le 1er septembre à bord d'un bus de la ligne 53.



Selon la plaignante, M.D. Dieng, elle était debout dans le bus, qui était bondé, lorsqu'elle a senti des frottements sur son fessier, suivis d'une sensation de chaleur. En se retournant, elle a vu Idrissa Sy avec son sexe exhibé, et a constaté qu'il avait éjaculé sur elle. Choquée, elle a confronté l'homme et l'a empoigné. Le chauffeur, qui suivait la scène, a directement fait mouvement vers le commissariat de la Médina.



Interrogé par la police, rapporte "Libération ", Idrissa Sy n'a pas nié les faits. Il a déclaré que c'était la première fois que cela lui arrivait, et a affirmé être malade. Il a ajouté qu'il s'agissait d'une erreur regrettable et a demandé la clémence de la justice.