C’est fait ! Mané et Liverpool rejoignent le Real en finale de LDC

Donnés outsider tout au début de la compétition, Sadio Mané et ses co-équipiers de Liverpool ont réussi à déjouer tous les pronostics en arrivant en finale de la Ligue des Champions. En effet, ils ont validé leur ticket lors de cette demi-finale retour malgré leur défaite de (2-4).



Après l’ouverture du score par l’international sénégalais, Sadio Mané à la 9e, les poulains de Klopp vont être rejoints après le but contre son camp de Milner à la 15e mn. Les visiteurs vont reprendre l’avantage par à G. Wijnaldum.



En seconde mi-temps, les Italiens ont appuyé sur l’accélérateur en marquant 3 buts, dont le dernier grâce à un pénalty à la 92e minute, plongeant la bande à Salah dans la frayeur. Mais l’arbitre de la rencontre va délivrer les "Reds" en sifflant la fin de la rencontre, envoyant du coup Mané et Cie à Kiev (Ukraine), le 26 mai prochain, pour disputer la finale contre le Real de Madrid