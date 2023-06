C'est officiel, Lionel Messi annonce son nouveau club

C'est attendu, et c'est désormais officiel, Lionel Messi est sorti du silence sur son avenir afin de révéler l'identité de son nouveau club. Interrogé par la presse catalane, l'Argentin explique qu'il ne reviendra pas au FC Barcelone, et qu'il n'accepte pas non plus le pont d'or offert par l'Arabie Saoudite. Le désormais ex-joueur du PSG va s'engager avec l'Inter Miami en MLS.



Moins d'une semaine après l'annonce de son départ du PSG, deux ans après sa signature, l'annonce du nouveau club de Lionel Messi était très attendu. Et alors que cela semblait se jouer entre un retour au FC Barcelone ou une signature en Arabie Saoudite, le champion du monde a pris tout le monde de court. Il annonce en effet qu'il va signer à l'Inter Miami.



Messi confirme qu'il va signer à l'Inter Miami



Dans une interview accordée à Mundo Deportivo et Sport, Lionel Messi lève effectivement le voile sur son avenir. « J'ai pris la décision d'aller à Miami. Ce n'est pas encore fait à cent pour cent. Il me manque encore quelques éléments, mais nous avons décidé de poursuivre notre route », lâche l'ancien joueur du PSG qui va donc découvrir un nouveau défi. Un choix qu'il a tenu à justifier par la nécessité de « quitter l'Europe ».



Messi voulait «quitter l'Europe»



« J'ai reçu des offres d'autres équipes européennes, mais je ne les ai même pas évaluées parce que mon idée était d'aller à Barcelone et si Barcelone ne se manifestait pas, alors je quitterais le football européen et encore plus après avoir gagné la Coupe du monde, ce qui était ce dont j'avais besoin pour mettre fin à ma carrière de ce côté et vivre la Ligue des États-Unis d'une manière différente et profiter du quotidien, mais avec la même responsabilité de vouloir gagner et de toujours bien faire les choses, mais avec plus de tranquillité d'esprit », ajoute Lionel Messi.