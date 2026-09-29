Ligue des Nations : l’Espagne surclasse la Croatie, l’Angleterre se refait face à la Tchéquie

Nouvelle soirée de football international ce mardi, avec de nouvelles affiches alléchantes au programme.



La championne d’Europe et du Monde défiait la Croatie pour ce classique du foot européen. Luis de la Fuente sortait une équipe un peu remaniée, faisait notamment jouer Fermin Lopez ou Dean Huijsen en tant que titulaires. Lamine Yamal lui était bien là… Et comme face aux Three Lions, il faisait parler la poudre au bout de quelques minutes de jeu seulement. Sur un ballon d’Alex Baena venu du côté gauche, Fermin Lopez laissait passer et le cuir arrivait jusqu’au numéro 19, qui envoyait un plat du pied parfait au fond des filets (1-0, 2e).



L’Espagne déroulait tranquillement et continuait de se créer des situations, dominant en termes de possession comme à son habitude… Mais sur celle qui était peut-être leur première occasion, les Croates ont égalisé. Perisic envoyait un bon centre dans la surface, et Beijo, entouré de Cubarsi et Huijsen, plaçait une tête parfaite pour battre Unai Simon (1-1, 28e). Pas abattue, la Roja allait vite répondre. Lamine Yamal centrait directement sur le crâne de Marc Pubill, qui expédiait un joli coup de casque au fond des cages (2-1, 31e).



Les troupes de Luis de la Fuente continuaient de multiplier les assauts, avec un Fermin Lopez sur la même lancée qu’à Barcelone, résolument tourné vers l’avant et très dangereux dans le dernier tiers du terrain. Le ton commençait à monter sur le terrain au fur et à mesure que la deuxième période avançait, avec des Croates frustrés qui commençaient à jouer de plus en plus physique. Il fallait noter que le public de Séville ovationnait régulièrement Modric, notamment lorsque l’ancien du Real Madrid s’échauffait, puis le stade a explosé à son entrée en jeu à quelques minutes de la fin.



Mais l’homme de la soirée, c’était encore Lamine Yamal. Le joueur du Barça faisait ainsi le break, signant son doublé. Pedri servait Pubill aux abords de la surface, le joueur de l’Atlético laissait passer et Lamine Yamal, malgré un angle assez fermé, fusillait son coéquipier Livakovic (3-1, 63e).



Avec un Pedri très entreprenant, et des joueurs qui voulaient se montrer, les Ibères continuaient d’attaquer et Nico Williams signait un véritable golazo pour conclure le spectacle du soir. L’Espagne reste donc en tête du groupe 3 de la Ligue A.



L’Angleterre retrouve la victoire



Dans l’autre rencontre de ce Groupe 3 de la Ligue A, l’Angleterre se déplaçait en Tchéquie. Avec, déjà, le besoin de gagner pour les Three Lions, qui avaient raté leur entrée en matière face à l’Espagne. Thomas Tuchel sortait ainsi un onze assez costaud, et Harry Kane, Bukayo Saka et Anthony Gordon étaient par exemple bien présents sur le front de l’attaque.



Très vite, les Brittons mettaient le pied sur le ballon, avec plusieurs occasions dont un poteau de Rogers. Ils allaient en plus se retrouver en supériorité numérique, puisque Pavel Šulc était expulsé suite à une semelle haute sur Anderson (26e).



Mais les Tchèques tenaient, et rentraient à la pause avec ce petit point du nul. Mais au retour des vestiaires, ils étaient cueillis à froid par Anthony Gordon. Le Barcelonais, sur un centre d’Alexander-Arnold, se baissait pour placer une tête parfaite (0-1, 47e). Plutôt à l’aise dans son match, l’Angleterre allait doubler la mise via Harry Kane, auteur d’une frappe croisée qui battait Kovar (0-2, 69e), juste avant de laisser sa place à Bellingham. Les trois points en poche, les Three Lions reprennent la deuxième place du groupe à la Croatie.



Dans les autres matchs de la soirée, on avait notamment de la Ligue B avec un duel entre l’Ecosse et la Suisse, remporté par les Helvètes sur le score de 3-0, avec des réalisations de Rodriguez, Elvedi et Amdouni, eux qui ont été aidés par l’expulsion d’Hendry dès la 11e minute en face. La Slovénie et la Macédoine se sont quittées sur un succès slovène 2-0.



Dans la Ligue C, la Bulgarie s’est contentée d’un nul 0-0 contre l’Estonie. Le Luxembourg a chuté à la maison contre l’Islande (3-0), alors que l’Albanie a facilement disposé de Saint-Marin sur le score de 3-0, signant son deuxième succès de la trêve. Enfin, la Slovaquie a pris le meilleur sur le Kazakhstan chez elle (2-1).





Les résultats de la soirée





Ligue A, groupe 3



Espagne 4 - 1 Croatie



Rep. Tchèque 0 - 2 Angleterre





Ligue B, groupe 1



Ecosse 0 - 3 Suisse



Slovénie 2 - 0 Macédoine du Nord





Ligue C, groupe 1



Saint-Marin 0 - 3 Albanie





Ligue C, groupe 3



Slovaquie 2 - 1 Kazakhstan





Ligue C, groupe 4



Luxembourg 0 - 3 Islande



Bulgarie 0 - 0 Estonie







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