C1 des « Lions » : Sadio et Bouna veulent confirmer en Europe

En Premier League, Sadio Mané restait sur sept rencontres sans marquer avant de retrouver le chemin des filets, le 2 janvier contre Chelsea d’Edouard Mendy. Ce but avait permis à l’international sénégalais de retrouver la confiance avant de partir à la CAN.



Le moment de débloquer son compteur en C1

Revenu de Cameroun avec le titre de meilleur joueur du tournoi, celui qui a été le grand artisan du premier sacre du Sénégal (3 buts, 2 passes décisives) marche sur l’eau en ce moment. Samedi dernier, c’est l’ailier des Reds qui a offert à Fabinho le but de la victoire en championnat face à Burnley (1-0).



Ce mercredi, Sadio Mané et Liverpool se déplacent en Italie pour défier l’Inter Milan en 8ème de finale aller de la Ligue des champions. Attendu à San Siro, l’international sénégalais aura pour objectif de retrouver le chemin des filets sur la scène européenne. Autour de 2 buts en C1 cette saison, sa dernière réalisation remonte au 3 novembre contre l’Atlético Madrid.



De son côté, Bouna Sarr est revenu en Allemagne avec un statut de champion d’Afrique. Le latéral droit sénégalais est dans le groupe qui se déplace en Autriche pour affronter Salzbourg en 8ème de finale aller de la Ligue des champions.



Gana Guèye a rejoué avec Paris Saint-Germain

Nouveau champion d’Afrique, Idrissa Gana Guèye a rejoué mardi avec le PSG. Le milieu de terrain des « Lions » a participé à la victoire du PSG contre le Real Madrid (1-0). Entré à la 87ème minute à la place de Danilo Pereira, Gana a apporté de la fraicheur dans l’entrejeu parisien. Son compatriote Abdou Diallo a assisté du banc au succès parisien.