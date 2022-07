CAF Awards 2022: le Sénégal est sûr de rentrer avec au moins 3 trophées

Ce jeudi 21 juillet, va se dérouler, à Rabat (Maroc), la cérémonie des CAF Awards 2022, qui va récompenser les meilleurs footballeurs africains de l'année. Le Sénégal sera très bien représenté dans six (5) catégories à savoir : le Meilleur joueur africain de l'année (Ballon d'or) avec deux candidats (Sadio Mané et Edouard Mendy); le Meilleur sélectionneur de l'année avec n candidat (Aliou Cissé); la Meilleure équipe nationale africaine de l'Année (l'équipe nationale A); le Meilleur jeune joueur de l'année avec un candidat (Pape Matar Sarr), Le But de l'année avec un candidat (Pape Ousmane Sakho de Simba FC).



Les favoris des trois premières catégories précitées sont un secret de polichinelle. Pour le Ballon d'or africain, tous les observateurs sont d'accord que Sadio Mané est largement devant l'Egyptien Mohamed Salah et son coéquipier en équipe nationale Edouard Mendy, qui aurait pu remporter le trophée en 2021, si la cérémonie des CAF Awards s'était tenue.



Pour le trophée du Meilleur sélectionneur, Aliou Cissé devrait passer sans problème devant le technicien portugais Carlos Queiroz qu'il a battu en finale de la dernière CAN et éliminé aux Barrages du Mondial 2022.



Pour le trophée de la Meilleure équipe nationale masculine, le Sénégal, vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et première nation africaine FIFA depuis maintenant deux ans, devrait l'emporter.



Pour les autres catégories comme le Meilleur jeune joueur et le But de l'année, Pape Matar Sarr et Pape Ousmane Sakho sont bien challengés. Mais pourraient quand même réaliser un exploit.



En attendant, Sadio Mané a pris un jet privé ce jeudi matin pour se rendre au Maroc. Le sélectionneur des "Lions" Aliou Cissé y est déjà. Edouard Mendy, en préparation avec Chelsea aux S, a renoncé à y être.