CAN 2019-Sénégal vs Tanzanie: ça ne sera pas facile, mais on est prêt, dixit Pape Alioune Ndiaye

Le milieu de terrain des Lions, nom d’appellation de l’équipe nationale de football du Sénégal, Pape Alioune Ndiaye (PAN) dit être prêt contre la Tanzanie dimanche en match d’entrée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui a lieu du 21 juin au 19 juillet en Egypte.



« Nous préparons de la manière la plus sérieuse cette compétition. Nous savons ce que nous voulons. Nous sommes confiants, tout en sachant que rien est facile en coupe d’Afrique, a d’emblée confié l’international sénégalais de Galatasaray, convaincu que même sans Sadio Mané, suspendu pour le premier match en raison d’un cumul de carton jaune, le Sénégal a les atouts pour gagner cette rencontre.



Sur l’état d’esprit du groupe, PAN a souligné le moral est au beau fixe. « Nous avons bien travaillé. Nous continuons à le faire. On le sera au soir du 23 juin contre la Tanzanie. Ce ne sera pas facile, mais on est prêt », lance-t-il.