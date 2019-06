CAN 2019: compos probable entre le Nigéria le Burundi

Le Nigéria fait son entrée en compétition pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations, et fait partie des favoris pour le titre. Pour ce premier match du Groupe B, les Super eagles affrontent le Burundi. Voici les compos probables de Nigeria-Burundi.



Nigéria : Akpeyi, Collins, Balogun, Troost-Ekong, Omeruo, Mikel, Ndidi, Etebo, Iwobi, Musa et Ighalo.



Burundi : Nahimana, Nizigiyimana, Ngandu, Nsabiyumva, Nduwarugira, Amissi, Kwizera, Bigiramana, Berashino, Razak et Ndikumana.



Stade : Alexandrie

Heure : 19h00 (GMT+2)