CAN 2019: douche froide pour le Ghana au Kenya

La première surprise de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 est venue du Kenya où les Harambee stars ont battu le Ghana (1-0). L’équipe du Français Stéphane se relance dans la course à la qualification.



Grand favori du groupe F et vainqueur convainquant de l’Ethiopie lors de la première journée (5-0), le Ghana est tombé au Kenya (1-0) samedi lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. C’est une grosse surprise pour les Black stars et un énorme exploit pour le Kenya, 112e nation dans le dernier classement Fifa. Les protégés du sélectionneur Français ont battu ceux de James Kwesi Appiah grâce à un but contre son camp du défenseur Nicholas Opuku (40e) qui a trompé son gardien sous la pression de l’attaquant Michael Olunga.



Après cette ouverture de score, les Harambee stars vont résister aux assauts des Black stars même après avoir été réduits à 10 avec l’expulsion de leur gardien Jerim Onyango à la 62e minute.



C’est une belle victoire pour les hommes de Stephane Migné, ancien sélectionneur du Congo Brazzaville, qui peuvent rêver encore d’une participation à la CAN, 15 ans après leur dernière apparition sur la scène continentale (Tunis 2004).



Pour le Ghana, qui a joué avec Atsu et Waris, mais toujours privé des frères Ayew et d’Asamoah Gyan, écartés, il faudra rebondir lors de la prochaine journée face à la Sierra Leone.