CAN 2019 : l’Egypte balaie le Niger (6-0) en éliminatoires

L’équipe d’Egypte a dominé celle du Niger 6-0 dans le groupe J des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2019, ce 8 septembre 2018 à Alexandrie. Les Egyptiens se relancent ainsi après leur défaite en Tunisie.



Quinze mois après sa défaite en Tunisie, l’équipe d’Egypte a lancé sa campagne de qualifications pour la CAN 2019, ce 8 septembre 2018 à Alexandrie. Trois mois après une Coupe du monde 2018 mitigée, les Egyptiens ont par ailleurs rappelé qu’ils avaient en revanche suffisamment de talents pour dominer leurs adversaires sur le continent.



En témoigne une nette victoire 6-0 face à des Nigériens dépassés et fébriles, au grand dam de leur sélectionneur François Zahoui. A la 13e minute, l’attaquant Marwhan Mohsen, laissé seul par la défense nigérienne, reçoit le ballon des pieds de Mohamed Salah. L’attaquant a le temps de contrôler et d’ajuster le portier Daouda Kassaly d’une reprise de demi-volée. A la 20e minute, Ayman Ashraf double la mise face à un « Mena » largué. A la 28e minute, Kassaly provoque un penalty que Mohamed Salah transforme en deux temps, sa première tentative ayant été repoussée. A noter que l’ailier avait manqué un penalty en tout début de rencontre…



Après la pause, le joueur de Liverpool, intenable, enchaîne avec une passe décisive pour Salah Mohsen (73e) et un coup de tête (86e). Le dernier mot revient au milieu de terrain Mohamed Elnenny dont la frappe déviée enfonce la sélection nigérienne (90e+2).



Avec 1 point pris en deux rencontres, le Niger est désormais en péril avant sa double confrontation face à la Tunisie, en octobre…