CAN 2019 : l'Égypte de Salah ouvre le bal face au Zimbabwe

Place au football avec la Coupe d'Afrique des nations ! Après des mois de tribulations autour de l'organisation de la compétition et d'inquiétudes nourries sur la sécurité du pays, le ballon rond reprend ses droits en Égypte à partir de vendredi 21 juin et jusqu'au 19 juillet. Les Pharaons de Mohamed Salah - plus adulé que jamais dans son pays depuis sa victoire en Ligue des champions avec Liverpool - ouvrent la compétition au Caire face au Zimbabwe, à 20 h 00 après la cérémonie d'ouverture, qui débute à 18 heures.