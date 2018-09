CAN 2019 : le Maroc s’impose face au Malawi

Un peu plus d’un an après sa défaite contre le Cameroun (0-1) lors de la 1ère journée des qualifications à la CAN 2019, le Maroc affrontait ce soir le Malawi pour son deuxième match des éliminatoires. La sélection dirigée par Hervé Renard a gagné 3-0.



Après l’ouverture du score très rapide de Ziyech (3e), En-Nesyri a doublé la mise juste avant la pause (42e). L’attaquant de Leganés a ensuite inscrit un doublé (78e). Les Lions de l’Atlas comptent donc trois points dans le groupe B, dominé par le Cameroun (4 unités).