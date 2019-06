CAN 2019 : les 23 joueurs de la Côte d’Ivoire

Ibrahim Kamara, le sélectionneur de l’équipe de Côte d’Ivoire, a dévoilé ce 9 juin la liste des 23 joueurs qui vont disputer la Coupe d’Afrique des nations 2019. Cinq éléments présélectionnés n’ont pas été retenus : Abdoulaye Bamba, Yohan Boli, Abdoul Karim Cissé, Simon Déli et Ismaël Diomandé.



On connaît désormais les 23 « Eléphants » qui composeront l’équipe de Côte d’Ivoire durant la Coupe d’Afrique des nations 2019 en Egypte (21 juin-19 juillet). Ibrahim Kamara, le sélectionneur ivoirien, a en effet rendu public la liste des éléments retenus pour la phase finale de la CAN 2019.



En plus du gardien de but Abdoul Karim Cissé (forfait), le technicien a écarté quatre éléments : la latéral Abdoulaye Bamba, l’attaquant Yohan Boli, le défenseur Simon Déli et le milieu de terrain Ismaël Diomandé. Bamba et Diomandé sont également victimes de pépins physiques. En revanche, Deli et Boli font les frais des choix du coach.



Ibrahim Kamara a en revanche réservé une petite surprise : il a conservé le jeune latéral gauche Souleyman Bamba. Pour rappel, il n’avait pas présélectionné Gervinho et doit composer avec le forfait de son pilier en défense, Eric Bailly.



La sélection ivoirienne affrontera l’Afrique du Sud (24 juin), le Maroc (28 juin), et la Namibie (1er juillet), dans le groupe D de la CAN 2019.



CAN 2019 : LES 23 IVOIRIENS



Gardiens de but : Sylvain Gbohouo (TP Mazembe/RD Congo), Ali Badra (Free State Stars/Afrique du Sud), Tapé Ira (FC San Pedro/Côte d’Ivoire) Défenseurs : Serge Aurier (Tottenham/Angleterre), Wilfried Kanon (ADO La Haye/Pays-Bas), Wonlo Coulibaly (ASEC Mimosas/Côte d’Ivoire), Ismaël Traoré (Angers/France), Mamadou Bagayoko (Red Star/France), Cheikh Comara (WAC Casablanca/Maroc), Souleyman Bamba (Rennes/France) Milieux de terrain : Jean-Philippe Gbamin (Mayence/Allemagne), Geoffrey Serey Dié (Neuchâtel Xamax/Suisse), Jean-Michaël Seri (Fulham/Angleterre), Victorien Angban (Metz/France), Franck Kessié (Milan AC/Italie), Ibrahim Sangaré (Toulouse/France) Attaquants : Max-Alain Gradel (Toulouse/France), Nicolas Pépé (Lille/France), Wilfried Zaha (Crystal Palace/Angleterre), Jonathan Kodjia (Aston Villa/Angleterre), Roger Assalé (Young Boys Berne/Suisse), Maxwel Cornet (Lyon/France), Wilfried Bony (Al Arabi/Qatar).