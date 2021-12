CAN 2020: le Soudan limoge son sélectionneur français

7/ اقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول وتعيين جهاز فني سوداني تحت مسمى "نداء السودان" بعد التشاور مع المختصين والادارة الفنية بالاتحاد، على أن يضم الجهاز الفني " برهان تية، مبارك سلمان، محسن سيد، ابراهيم حسين".

Le Français Hubert Velud (62 ans), en poste depuis janvier 2020, n'est plus le sélectionneur de l'équipe football de Soudan. Il a été remercié dimanche, a annoncé la Fédération soudanaise de football à moins d'un mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue l'hiver prochain au Cameroun.«Le conseil d'administration de la Fédération soudanaise de football (SFA) a tenu sa deuxième réunion le dimanche après-midi 12 décembre 2021, et les résultats de la première session de la réunion étaient les suivants (...) : La révocation du staff technique de la première équipe nationale et la nomination d'un staff technique soudanais sous le nom de « Nidaa Soudan » après concertation avec les spécialistes et la direction technique de la fédération, à condition que le staff technique comprenne Burhan Tiya, Moubarak Salman, Mohsen Sayed, Ibrahim Hussein», peut-on lire dans le compte-rendu de la SFA sur ses réseaux sociaux.