CAN 2021 – 3ème journée groupe D : l’Egypte pour la qualification, Nigéria pour le sans-faute

Annoncé comme l’un des candidats au titre, l’Egypte est très mal rentrée dans sa compétition. En effet, les Pharaons se sont logiquement inclinés lors de la 1re journée face à un Nigéria dominateur. Les Super Eagles se sont montrés les plus entreprenants et ont remporté les 3 points face aux égyptiens sur un bijou signé Iheanacho (1-0).



Les protégés de Carlos Queiroz se sont repris lors de la deuxième journée face à la Guinée Bissau. Comme un symbole, la délivrance est venue du capitaine Mohamed Salah. La super star de Liverpool est venue récompenser la domination de son équipe qui avait touché les montants à 3 reprises. Avec 3 points au compteur, la sélection égyptienne est bien placée pour se qualifier. Les partenaires de Salah vont tout mettre en œuvre pour décrocher un succès qui leur offrirait un ticket pour les 8es. Aux côtés de l’attaquant de Liverpool, on retrouve des joueurs très intéressants comme Elneny, Hegazi ou Mostafa Mohamed.



De son côté, le Soudan débute cette dernière journée en dernière position de ce groupe D, avec un seul point au compteur. 125e nation au classement FIFA, le Soudan souffre logiquement dans cette compétition. Pour ses débuts dans cette CAN, les « Faucons » de Jediane ont tenu tête à la Guinée Bissau (0-0) avant d’être surclassés par la puissance des Nigérians (3-1). Avec son penalty face aux Super Eagles, Walieldin Khidir est actuellement le seul buteur des Soudanais dans cette CAN.



Le Nigeria pour la passe de 3

Invaincu en deux matchs, le Nigéria (1er, 6 pts), déjà qualifié, tentera de son coté de faire le carton plein devant les Djurtus (3ème , 1 pt), qui jouent leur qualification dans cette rencontre.



Mercredi 19 janvier 2022

19h00 Egypte / Soudan

19h00 Guinée-Bissau / Nigeria